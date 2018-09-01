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Власть

Визит Реджепа Эрдогана. Вопрос о FEТО в Кыргызстане решен

Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили деятельность FEТО в Кыргызстане. Об этом сообщил президент Турции на заседании Высшего совета стратегического партнерства между двумя странами.

По его словам, во время двусторонней встречи лидеры стран обсудили деятельность последователей Фетхуллаха Гюлена в Кыргызстане и пришли к согласию.

«Деятельность FEТО в Кыргызстане была единственным омрачающим наши отношения  фактом. Сегодня мы с Сооронбаем Жээнбековым это обсудили и пришли к взаимопониманию. К этой теме можно не возвращаться. Поэтому предлагаю убрать этот вопрос с повестки Совета», — предложил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции поприветстовал готовность Кыргызстана сотрудничать с образовательным фондом «Маариф». «Это ускорит темп развития наших отношений», — отметил он.
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