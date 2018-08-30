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Власть

Над премьер-министром Британии вновь смеются. На этот раз из-за нелепого танца

Странный танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во время официального визита в ЮАР вызвал многочисленные насмешки в социальных сетях. Об этом сообщило издание The Guardian.

По его данным, Тереза Мэй посетила школу в Кейптауне, ученики которой встретили ее традиционным африканским танцем. Премьер-министр присоединилась к детям, но танец у нее вышел очень странным, считают пользователи соцсетей.

Некоторым танец Терезы Мэй напомнил робота из «Футурамы» и других юмористических фильмов.

Кстати, британского премьер-министра пользователи Интернета высмеивают не впервые. Недавно ее раскритиковали за нелепый реверанс, которым она приветствовала принца Уильяма.
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