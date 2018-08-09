«Исчез позвоночник»: в Интернете высмеяли неожиданный реверанс премьера Британии

В Интернете вновь активно обсуждают реверансы премьер-министра Великобритании. На этот раз Терезу Мэй высмеяли за то, как она приветствовала принца Уильяма на церемонии празднования столетия битвы под Амьеном во время Первой мировой войны, сообщило РИА Новости.

Пользователь Twitter Mutaz Elnour восхитился атлетическими способностями главы правительства.

I’m beginning to admire Theresa May’s athleticism. I’m 41 years younger and wouldn’t dare pull off a stretch like this. pic.twitter.com/gzMTUV3goY — Mutaz Elnour (@MutazElnour) 8 августа 2018 г.

Prince William tries not to laugh at Theresa May's curtsey. pic.twitter.com/sFl2QzWVrD — Toxic Shop Syndrome (@Toxic_Shop) 8 августа 2018 г. ​

Toxic Shop Syndrome отметил реакцию принца Уильяма, пытавшегося не рассмеяться над реверансом Терезы Мэй.Пользователь I’m Alright Jack — It’s Every Man For Himself предположил, что в скором времени Тереза Мэй станет поклоняться и молиться представителям королевской семьи.

​Ранее в Интернете уже критиковали странную манеру Терезы Мэй делать реверансы.

Газета The Independent обратила внимание на недавний визит главы правительства в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире, который посетил и принц Уильям. Тереза Мэй приветствовала члена королевской семьи «настолько низким реверансом, что это было как-то странно», писало издание.

Как отметил автор статьи, это не первый раз, когда премьер-министр совершает такие «курьезные» приседания. В Интернете есть множество снимков, на которых Мэй в странной манере приветствует королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.

Фото Twitter. Один из реверансов премьер-министра Терезы Мэй

При этом, согласно английскому этикету, глубокие размашистые реверансы скорее подходят для «любительских драматических постановок», отмечалось в материале.