Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана. Об этом он рассказал 24.kg.

По его словам, следует убрать статью о неприкосновенности из Закона «О статусе экс-президента», оставив при этом все другие привилегии. «Для этого необходимо одобрение 61 парламентария. Надеюсь, депутаты поддержат мое предложение», — сказал Исхак Масалиев.

Другой автор законопроекта Курманкул Зулушев считает, что вопрос о снятии неприкосновенности должен решать парламент и только после того, как в отношении бывшего главы государства Генеральная прокуратура возбудит уголовное дело.

«Но это очень долгая процедура. Гораздо проще упразднить статью о неприкосновенности», — не согласился с коллегой Исхак Масалиев.

Исхак Масалиев выступил инициатором лишения неприкосновенности экс-президента при обсуждении итогов работы депутатской комиссии по модернизации ТЭЦ.