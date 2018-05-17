Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон

Депутаты парламента поддержали предложение своего коллеги Исхака Масалиева разработать закон о лишении неприкосновенности экс-президентов страны. Если Жогорку Кенеш большинством голосов примет такой документ, то Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса экс-президента.

В Жогорку Кенеше завершили трехдневное обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов.

Исхак Масалиев предлагал не только Алмазбека Атамбаева, но и всех последующих президентов лишать неприкосновенности, чтобы в случае чего их можно было привлечь к уголовной ответственности.

Нардепы это предложение одобрили, но выступили против приглашения международного аудита для проверки расходов на реконструкцию ТЭЦ. Парламентарии решили, что это следует поручить Счетной палате.

Депутаты ЖК решили, что все чиновники, замешанные в лоббировании соглашения с ТВЕА, должны понести политическую ответственность. И если надо, то и уголовную. А ущерб обязаны возместить виновные.

Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела по ситуации на ТЭЦ Бишкека. В ГКНБ работает специальная следственная группа.