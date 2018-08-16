Восемь полос, более семи километров. Улица Чингиза Айтматова открылась в Астане

Премьер-министр Кыргызстана вчера в рамках рабочего визита в Казахстан принял участие в церемонии открытия улицы имени Чингиза Айтматова в городе Астане. В мероприятии также принял участие премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что присвоение одной из улиц Астаны имени великого кыргызского писателя является данью глубокого уважения к памяти Чингиза Айтматова со стороны казахского народа и лично лидера страны Нурсултана Назарбаева.

«Мы гордимся, что Чингиз Айтматов оставил после себя великое творческое наследие. Его произведения переведены на 180 языков мира, и в каждом уголке нашей планеты у него есть свой читатель. В этом году планируется масштабное празднование 90-летия со дня рождения Чингиза Айтматова, в том числе в тюркоязычных странах, в странах СНГ и Европы. Мы признательны за то, что Нурсултан Назарбаев неизменно подчеркивает важность сохранения многовековой дружбы между нашими народами», — сказал он.

Глава Правительства Мухаммедкалый Абылгазиев также поздравил руководство Республики Казахстан и жителей Астаны с 20-летием этого города, являющимся одним из самых образцовых и красивых среди городов Центральной Азии.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что открытие улицы имени Чингиза Айтматова в Астане внесет еще больший вклад в укрепление культурных и духовных связей между двумя братскими странами.

«Чингиз Айтматов внес большой вклад в укрепление и развитие дружеских связей между казахским и кыргызским народами. Его произведения близки по духу как кыргызу, так и казаху. Он является тем писателем, которым могут гордиться оба наших народа», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Улица имени Чингиза Айтматов является магистральной улицей общего значения, имеет восемь полос движения. Она соединяет историческую часть Астаны с районами новой застройки. Общая протяженность улицы к 2020 году составит 7,2 километра.