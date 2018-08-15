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Власть

Новые кадры в мэрии. Балбак Тулобаев — учредитель компании, не платящей налоги

Мэр Бишкека Азиз Суракматов на пост руководителя аппарата мэрии назначил теперь уже бывшего вице-президента «Аю холдинга» Балбака Тулобаева. 24.kg решило выяснить, есть ли у нового чиновника бизнес.

Балбак Тулобаев является учредителем в частной компании.

Он совместно с Курбанали Турабаевым учредил ОсОО «Элиф», которое занимается оптовой торговлей товаров. На портале «Открытый бюджет» отсутствует информация по налоговым отчислениям, хотя фирма работает с 2010 года.

Партнер Балбака Тулобаева Курбанали Турабаев пытался пройти в Бишкекский городской кенеш от партии «Кыргызстан». После выборов партийный список изменили. Он также является директором ОсОО с иностранным участием «Торговый дом «Экопродукт» и компании «Азия Центр Коннект» . Информация о налогах первой компании отсутствует. ОсОО «Азия Центр Коннект» с 2017 года заплатило 1 тысячу сомов в качестве административного штрафа и 200 сомов за вывоз мусора.
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