Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека. Об этом стало известно после завершившихся сегодня межфракционных консультаций в городском кенеше. На заседании присутствовали 27 депутатов.

Кандидатуру бывшего депутата Жогорку Кенеша выдвинули социал-демократы. После консультаций остальные фракции БГК поддержали выбор коллег.

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Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.