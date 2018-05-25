Неприкосновенность экс-президента. Лишится ли ее Алмазбек Атамбаев

Депутаты парламента поддержали предложение своего коллеги Исхака Масалиева разработать закон о лишении неприкосновенности экс-президентов страны. Если Жогорку Кенеш большинством голосов примет такой документ, то Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса экс-президента. И не только он, но и все следующие главы государства.
Мнения экспертов разделились. Собеседники поделились с ИА «24.kg», насколько реальна затея депутатов с правовой точки зрения.
Зайнидин Курманов, экс-спикер Жогорку Кенеша:
Иммунитет предоставляется для удобства. Чтобы было удобно и эффективно работать, чтобы президент не был скован. При совершении уголовного преступления он должен нести ответственность. В мировой практике есть несколько таких примеров.
А у нас крыша поехала, мы неправильно распорядились иммунитетом.Зайнидин Курманов
Есть два понятия: власть как ответственность и власть как комфорт. Часто наши политики под властью понимают удовольствие. Им не следует давать иммунитетов. Они должны заработать право носить статус экс-президента. Он дается по закону, если политик не нарушал Конституцию. Понятие неприкосновенности у нас понимают извращенно.
Не следует привязывать это к Алмазбеку Атамбаеву. В дальнейшем президентов нужно лишить возможности покушаться на Конституцию, права граждан. В исключительных случаях и закон имеет обратную силу. За коррупционные преступления, узурпацию власти не должно быть срока давности.
Чолпон Джакупова, глава Правовой клиники «Адилет»:
Законодательством прописана процедура импичмента действующему президенту. Его абсолютная неприкосновенность под вопросом. Он не является монархом, Жогорку Кенеш может инициировать процедуру импичмента.
Над законом и Конституцией, как монарх, остается экс-президент. Он не может быть привлечен ни к административной, ни к уголовной ответственности за действия и бездействие в период исполнения им полномочий.
Сейчас, согласно законодательству, экс-президент становится монархом, имея абсолютную неприкосновенность.Чолпон Джакупова
В правовом государстве, где в Конституции прописано, что все равны перед ней, эта норма вступает в противоречие с законами. С 2010 года Конституция менялась дважды, следовательно, все нормативно-правовые акты должны были привести в соответствие.
Закон уже пытались изменить и исключить эту норму. Инициатива родилась в Жогорку Кенеше и Министерстве юстиции. Документ даже месяц висел на сайте. Но поправки не довели до логического завершения. Полагаю, что в этом был чей-то злой умысел.
Эту норму в любом случае нужно приводить в соответствие. Идея депутатов обоснована и целесообразна.
Нурбек Токтакунов, юрист:
Персонально в отношении Алмазбека Атамбаева принимать законы нельзя.Нурбек Токтакунов
Вопрос возник в рамках ситуации на ТЭЦ Бишкека. Депутаты внесли отдельным пунктом: лишить его неприкосновенности. Это неправильно.
Проблема в том, что закон дает экс-президенту неприкосновенность. В этой части нужно внести поправки и прописать процедуру ее лишения. Правовые иммунитеты политикам нужны: они могут подвергаться давлению. Нельзя взять и предъявить им обвинение.
Правовой иммунитет — более сложная процедура привлечения к ответственности.
Экс-президента вообще нельзя привлечь к ответственности. А вот действующему главе государства можно объявить импичмент.Нурбек Токтакунов
Однако следует учитывать обратную силу закона. Некоторые политики в стремлении растерзать экс-президента готовы проигнорировать это. Мы не должны действовать, как Атамбаев. Он наплевал на все нормы и игнорировал обратную силу закона. К примеру, по Кумтору отменил срок давности и распространил это на все действия до принятия закона. Нельзя отменять срок давности на события, имевшие место в прошлом.
Мы должны придерживаться правовых принципов. Нельзя, даже ценой привлечения Атамбаева к ответственности, жертвовать этими незыблемыми истинами.
Если депутаты ЖК захотят призвать его к ответу, это можно сделать без нарушения сроков давности. Преступления по ТЭЦ длящиеся. Если украли как минимум $100 миллионов, преступление продолжается.