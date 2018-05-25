15:23
USD 68.31
EUR 80.19
RUB 1.11
Власть

Неприкосновенность экс-президента. Лишится ли ее Алмазбек Атамбаев

Депутаты парламента поддержали предложение своего коллеги Исхака Масалиева разработать закон о лишении неприкосновенности экс-президентов страны. Если Жогорку Кенеш большинством голосов примет такой документ, то Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса экс-президента. И не только он, но и все следующие главы государства.

Читайте по теме
Неприкосновенность экс-президента. Почему и за что ее могут лишить
Предложение стало следствием «разбора полетов» по соглашению с китайской компанией ТВЕА о модернизации Бишкекской ТЭЦ и кредиту на $386 миллионов. Депутаты подозревают, что проект не обошелся без лоббирования чиновников. Они настаивают: все должны понести политическую ответственность. А если надо, то и уголовную. И виновные обязаны возместить ущерб.

Мнения экспертов разделились. Собеседники поделились с ИА «24.kg», насколько реальна затея депутатов с правовой точки зрения.

Зайнидин Курманов, экс-спикер Жогорку Кенеша:

— Вопрос достаточно сложный. Найдут ли депутаты правовую лазейку, чтобы реализовать эту идею? Сам факт принятия закона, дающего неприкосновенность экс-президенту, изначально неправильный.

Иммунитет предоставляется для удобства. Чтобы было удобно и эффективно работать, чтобы президент не был скован. При совершении уголовного преступления он должен нести ответственность. В мировой практике есть несколько таких примеров.

А у нас крыша поехала, мы неправильно распорядились иммунитетом.

Зайнидин Курманов

Есть два понятия: власть как ответственность и власть как комфорт. Часто наши политики под властью понимают удовольствие. Им не следует давать иммунитетов. Они должны заработать право носить статус экс-президента. Он дается по закону, если политик не нарушал Конституцию. Понятие неприкосновенности у нас понимают извращенно.

Не следует привязывать это к Алмазбеку Атамбаеву. В дальнейшем президентов нужно лишить возможности покушаться на Конституцию, права граждан. В исключительных случаях и закон имеет обратную силу. За коррупционные преступления, узурпацию власти не должно быть срока давности.

Чолпон Джакупова, глава Правовой клиники «Адилет»:

— Этот вопрос нужно было поднимать, как говорится, еще вчера. Абсолютная неприкосновенность для экс-президента введена Законом «О гарантиях деятельности президента КР» в 2003 году.

Законодательством прописана процедура импичмента действующему президенту. Его абсолютная неприкосновенность под вопросом. Он не является монархом, Жогорку Кенеш может инициировать процедуру импичмента.

Над законом и Конституцией, как монарх, остается экс-президент. Он не может быть привлечен ни к административной, ни к уголовной ответственности за действия и бездействие в период исполнения им полномочий.

Сейчас, согласно законодательству, экс-президент становится монархом, имея абсолютную неприкосновенность.

Чолпон Джакупова

В правовом государстве, где в Конституции прописано, что все равны перед ней, эта норма вступает в противоречие с законами. С 2010 года Конституция менялась дважды, следовательно, все нормативно-правовые акты должны были привести в соответствие.

Закон уже пытались изменить и исключить эту норму. Инициатива родилась в Жогорку Кенеше и Министерстве юстиции. Документ даже месяц висел на сайте. Но поправки не довели до логического завершения. Полагаю, что в этом был чей-то злой умысел.

Эту норму в любом случае нужно приводить в соответствие. Идея депутатов обоснована и целесообразна.

Нурбек Токтакунов, юрист:

— Закон не должен распространяться персонально на отдельного человека, будь то президент или кто-то другой.

Персонально в отношении Алмазбека Атамбаева принимать законы нельзя.

Нурбек Токтакунов

Вопрос возник в рамках ситуации на ТЭЦ Бишкека. Депутаты внесли отдельным пунктом: лишить его неприкосновенности. Это неправильно.

Проблема в том, что закон дает экс-президенту неприкосновенность. В этой части нужно внести поправки и прописать процедуру ее лишения. Правовые иммунитеты политикам нужны: они могут подвергаться давлению. Нельзя взять и предъявить им обвинение.

Правовой иммунитет — более сложная процедура привлечения к ответственности.

Экс-президента вообще нельзя привлечь к ответственности. А вот действующему главе государства можно объявить импичмент.

Нурбек Токтакунов

Однако следует учитывать обратную силу закона. Некоторые политики в стремлении растерзать экс-президента готовы проигнорировать это. Мы не должны действовать, как Атамбаев. Он наплевал на все нормы и игнорировал обратную силу закона. К примеру, по Кумтору отменил срок давности и распространил это на все действия до принятия закона. Нельзя отменять срок давности на события, имевшие место в прошлом.

Мы должны придерживаться правовых принципов. Нельзя, даже ценой привлечения Атамбаева к ответственности, жертвовать этими незыблемыми истинами.

Если депутаты ЖК захотят призвать его к ответу, это можно сделать без нарушения сроков давности. Преступления по ТЭЦ длящиеся. Если украли как минимум $100 миллионов, преступление продолжается.
Ссылка:
просмотров: 1996
Версия для печати
Материалы по теме
Неприкосновенность экс-президента. Почему и за что ее могут лишить
Фракция СДПК в парламенте Кыргызстана обсуждает вопрос отказа от депутатской неприкосновенности
Популярные новости
Родственные узы кыргызской политики. О&nbsp;братьях, сватах и&nbsp;окул бала Родственные узы кыргызской политики. О братьях, сватах и окул бала
Как вы&nbsp;оцениваете работу Сооронбая Жээнбекова? Опрос Как вы оцениваете работу Сооронбая Жээнбекова? Опрос
Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания
Дело Текебаева. В&nbsp;уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств Дело Текебаева. В уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств
Бизнес
1&nbsp;МБ в&nbsp;Таиланде всего 3&nbsp;сома в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1 МБ в Таиланде всего 3 сома в роуминге от О!
Сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;Оше обслуживает клиентов круглосуточно Сберкасса «Бакай Банка» в Оше обслуживает клиентов круглосуточно
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!