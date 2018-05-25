Неприкосновенность экс-президента. Лишится ли ее Алмазбек Атамбаев

Депутаты парламента поддержали предложение своего коллеги Исхака Масалиева разработать закон о лишении неприкосновенности экс-президентов страны. Если Жогорку Кенеш большинством голосов примет такой документ, то Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса экс-президента. И не только он, но и все следующие главы государства.

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Предложение стало следствием «разбора полетов» по соглашению с китайской компанией ТВЕА о модернизации Бишкекской ТЭЦ и кредиту на $386 миллионов. Депутаты подозревают, что проект не обошелся без лоббирования чиновников. Они настаивают: все должны понести политическую ответственность. А если надо, то и уголовную. И виновные обязаны возместить ущерб.

Мнения экспертов разделились. Собеседники поделились с ИА «24.kg», насколько реальна затея депутатов с правовой точки зрения.

Зайнидин Курманов, экс-спикер Жогорку Кенеша:

— Вопрос достаточно сложный. Найдут ли депутаты правовую лазейку, чтобы реализовать эту идею? Сам факт принятия закона, дающего неприкосновенность экс-президенту, изначально неправильный.

Иммунитет предоставляется для удобства. Чтобы было удобно и эффективно работать, чтобы президент не был скован. При совершении уголовного преступления он должен нести ответственность. В мировой практике есть несколько таких примеров.

А у нас крыша поехала, мы неправильно распорядились иммунитетом. Зайнидин Курманов

Есть два понятия: власть как ответственность и власть как комфорт. Часто наши политики под властью понимают удовольствие. Им не следует давать иммунитетов. Они должны заработать право носить статус экс-президента. Он дается по закону, если политик не нарушал Конституцию. Понятие неприкосновенности у нас понимают извращенно.

Не следует привязывать это к Алмазбеку Атамбаеву. В дальнейшем президентов нужно лишить возможности покушаться на Конституцию, права граждан. В исключительных случаях и закон имеет обратную силу. За коррупционные преступления, узурпацию власти не должно быть срока давности.

Чолпон Джакупова, глава Правовой клиники «Адилет»:

— Этот вопрос нужно было поднимать, как говорится, еще вчера. Абсолютная неприкосновенность для экс-президента введена Законом «О гарантиях деятельности президента КР» в 2003 году.

Законодательством прописана процедура импичмента действующему президенту. Его абсолютная неприкосновенность под вопросом. Он не является монархом, Жогорку Кенеш может инициировать процедуру импичмента.

Над законом и Конституцией, как монарх, остается экс-президент. Он не может быть привлечен ни к административной, ни к уголовной ответственности за действия и бездействие в период исполнения им полномочий.

Сейчас, согласно законодательству, экс-президент становится монархом, имея абсолютную неприкосновенность. Чолпон Джакупова

В правовом государстве, где в Конституции прописано, что все равны перед ней, эта норма вступает в противоречие с законами. С 2010 года Конституция менялась дважды, следовательно, все нормативно-правовые акты должны были привести в соответствие.

Закон уже пытались изменить и исключить эту норму. Инициатива родилась в Жогорку Кенеше и Министерстве юстиции. Документ даже месяц висел на сайте. Но поправки не довели до логического завершения. Полагаю, что в этом был чей-то злой умысел.

Эту норму в любом случае нужно приводить в соответствие. Идея депутатов обоснована и целесообразна.

Нурбек Токтакунов, юрист:

— Закон не должен распространяться персонально на отдельного человека, будь то президент или кто-то другой.

Персонально в отношении Алмазбека Атамбаева принимать законы нельзя. Нурбек Токтакунов

Вопрос возник в рамках ситуации на ТЭЦ Бишкека. Депутаты внесли отдельным пунктом: лишить его неприкосновенности. Это неправильно.

Проблема в том, что закон дает экс-президенту неприкосновенность. В этой части нужно внести поправки и прописать процедуру ее лишения. Правовые иммунитеты политикам нужны: они могут подвергаться давлению. Нельзя взять и предъявить им обвинение.

Правовой иммунитет — более сложная процедура привлечения к ответственности.

Экс-президента вообще нельзя привлечь к ответственности. А вот действующему главе государства можно объявить импичмент. Нурбек Токтакунов

Однако следует учитывать обратную силу закона. Некоторые политики в стремлении растерзать экс-президента готовы проигнорировать это. Мы не должны действовать, как Атамбаев. Он наплевал на все нормы и игнорировал обратную силу закона. К примеру, по Кумтору отменил срок давности и распространил это на все действия до принятия закона. Нельзя отменять срок давности на события, имевшие место в прошлом.

Мы должны придерживаться правовых принципов. Нельзя, даже ценой привлечения Атамбаева к ответственности, жертвовать этими незыблемыми истинами.

Если депутаты ЖК захотят призвать его к ответу, это можно сделать без нарушения сроков давности. Преступления по ТЭЦ длящиеся. Если украли как минимум $100 миллионов, преступление продолжается.