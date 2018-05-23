Назначен председатель Государственной налоговой службы

Фото аппарата правительства КР

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, которым Тенизбек Абжапаров назначен председателем Государственной налоговой службы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

Другим распоряжением Октябрь Абдыкаимов освобожден от должности главы ГНС.

Тенизбек Абжапаров родился 9 января 1970 года в Узгенском районе Ошской области. Окончил Кыргызский государственный университет (учетно-экономический факультет).

С 1995-го работал в Министерстве финансов, с 2002 года — в Социальном фонде.

С 2016 года занимал пост председателя Социального фонда КР.