Можно только президенту. В Туркменистане изымают номера с цифрами 77

Инспекторы дорожного движения Балканской и Дашогузской областей Туркменистана начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на 77. Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых. Об этом сообщает радио «Азатлык».
По некоторым данным, запрет на использование номеров с комбинацией цифр 77... связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента Гурбангулы Бердымухамедова. Региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все «красивые» номерные знаки.
Зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но и перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.