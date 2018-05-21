Можно только президенту. В Туркменистане изымают номера с цифрами 77

Инспекторы дорожного движения Балканской и Дашогузской областей Туркменистана начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на 77. Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых. Об этом сообщает радио «Азатлык».

По некоторым данным, запрет на использование номеров с комбинацией цифр 77... связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента Гурбангулы Бердымухамедова. Региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все «красивые» номерные знаки.

«Азатлык» со ссылкой на одного из полицейских также сообщает, что введению запрета предшествовал инцидент, когда один из инспекторов остановил кого-то из близких Бердымухамедова. В связи с этим министру внутренних дел Искендеру Муликову был объявлен строгий выговор за «неудовлетворительное исполнение должностных полномочий», а также «ослабление надзора за подведомственными органами».

Зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но и перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.