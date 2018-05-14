18:33
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Власть

Президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в город Сочи

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня вылетел в город Сочи (Россия) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, на заседании обсудят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.

Напомним, планируется двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где главы государств обсудят весь спектр торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.

Сооронбай Жээнбеков встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ссылка:
просмотров: 837
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая российская военная база будет нацелена на афганские угрозы
Как встретили в Сочи Сооронбая Жээнбекова
Кто поехал с Сооронбаем Жээнбековым в Сочи
Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным
Денежно-кредитная политика должна учитывать изменения в связи с ЕАЭС
Сооронбай Жээнбеков: Введение сома — правильное и своевременное решение
Сооронбай Жээнбеков рассказал о достижениях банковского сектора Кыргызстана
Москвадагы кыргызстандыктар «Өлбөс полк» жүрүшүнө катышты
Сооронбай Жээнбеков: Единство советского народа стало решающим фактором Победы
Президент Сооронбай Жээнбеков участвует в шествии «Бессмертного полка»
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
У&nbsp;чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство У чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство
Ищут, не&nbsp;могут найти. Аскарбек Шадиев выехал из&nbsp;Кыргызстана? Ищут, не могут найти. Аскарбек Шадиев выехал из Кыргызстана?
В&nbsp;список чиновников, ответственных за&nbsp;модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова
Бизнес
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»
До&nbsp;99&nbsp;процентов опухолей головного мозга удаляют в&nbsp;Acıbadem До 99 процентов опухолей головного мозга удаляют в Acıbadem
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»