Президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в город Сочи

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня вылетел в город Сочи (Россия) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, на заседании обсудят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.

Напомним, планируется двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где главы государств обсудят весь спектр торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.

Сооронбай Жээнбеков встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.