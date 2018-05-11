Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным

Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 14 мая в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, в ходе заседания обсудят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках союза, международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.

На заседании Евразийской экономической комиссии представят доклад «Кыргызская Республика: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты», отражающий основные итоги деятельности республики за два года в рамках союза.

Планируется двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным, где главы стран обсудят двустороннее торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество и продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.