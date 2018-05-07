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Власть

Владимир Путин впервые использовал новый российский автомобиль серии «Кортеж»

Фото ТАСС/Сергей Савостьянов. Президентский автомобиль серии «Кортеж»

Владимир Путин, вступивший сегодня в должность президента России, впервые использовал новый российский лимузин серии «Кортеж». Черный представительский седан доставил его к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялась церемония инаугурации, сообщили «Известия».

«Автомобиль прошел все необходимые испытания, подтверждающие его безопасность при использовании для передвижения первого лица государства», — рассказал агентству ТАСС источник, близкий к организации церемонии.

Новый лимузин президента России Владимира Путина, произведенный в России из российских комплектующих, получил название «Сенат-лимузин», сообщил в эфире телеканала «Россия 24» его ведущий, автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев.

«Это автомобильное семейство «Аурус», венцом которого является тот самый лимузин, который вы видели, с государственным номером в776ус 77. Это представитель целого семейства, лимузин называется «Сенат-лимузин». Есть у этого семейства и седан, он называется «Сенат». Также вы сегодня эту модель не увидели, но ее вскоре представят, это MPV — микроавтобус, он называется «Арсенал». Все названия автомобильного семейства созвучны с башнями Кремля», — рассказал он.

По словам Дмитрия Щугорева, длина лимузина — 6 метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.

Ранее президент России использовал автомобили немецкого производства.
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