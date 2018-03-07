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Власть

Проекты по чистой воде. Уголовные дела не возбуждают из-за сроков давности

Жогорку Кенеш рассматривает очередное соглашение о дополнительном финансировании для проекта «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии».

Депутат Торобай Зулпукаров запросил у представителей правительства информацию по прошлым проектам. «Мы боимся ратифицировать это соглашение. Кто будет нести за исполнение ответственность? Много денег привлекалось на проекты по чистой питьевой воде. Какие меры приняты, чтобы вернуть их? Сколько возбуждено уголовных дел?» — спросил он.

Ранее в проекты по воде привлекли $63 миллиона. Однако 70 процентов водопроводов не работают.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бактыбек Абдиев
«В силовые органы обращались, в Генеральную прокуратуру. Никто не берет ответственность. Дела закрыты по срокам давности. Конечно, за новое соглашение будет отвечать Госстрой», — сказал он.

На новый проект Международная ассоциация развития выделяет грант в $16,2 миллиона и кредит в $19,8 миллиона.
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