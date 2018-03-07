Фарид Ниязов освобожден от должности руководителя аппарата президента

Фото Султана Досалиева. Фарид Ниязов намерен сосредоточиться на партийной работе в СДПК

Президент Кыргызстана подписал указ об освобождении от должности руководителя своего аппарата Фарида Ниязова согласно поданному заявлению.

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Напомним, чиновник подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, но глава государства отставку не принял. Об этом ИА «24.kg» ранее сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева. Сооронбай Жээнбеков дал Фариду Ниязову недельный отпуск, считая, что он устал.

Однако через неделю глава аппарата президента подтвердил намерение покинуть пост.

Вчера на встрече с руководителями ведущих СМИ глава государства заявил, что свято место пусто не бывает.

«Свято место пусто не бывает. Я такой человек, никогда не упрашиваю. Рядом со мной есть люди, достойные этой должности», — отметил Сооронбай Жээнбеков.