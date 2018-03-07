Фарид Ниязов освобожден от должности руководителя аппарата президента

Президент Кыргызстана подписал указ об освобождении от должности руководителя своего аппарата Фарида Ниязова согласно поданному заявлению.
Напомним, чиновник подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, но глава государства отставку не принял. Об этом ИА «24.kg» ранее сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева. Сооронбай Жээнбеков дал Фариду Ниязову недельный отпуск, считая, что он устал.
Однако через неделю глава аппарата президента подтвердил намерение покинуть пост.
Вчера на встрече с руководителями ведущих СМИ глава государства заявил, что свято место пусто не бывает.
«Свято место пусто не бывает. Я такой человек, никогда не упрашиваю. Рядом со мной есть люди, достойные этой должности», — отметил Сооронбай Жээнбеков.