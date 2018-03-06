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Власть

ТЭЦ Бишкека модернизировали без проекта

ТЭЦ Бишкека модернизировали без проекта. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии по расследованию причин аварии и рациональному использованию кредита заявил бывший директор теплоцентрали Омуркул уулу Нурлан.

По его словам, ответственность за аварию должны нести все, а не один он. «Айбек Калиев и Узак Кадырбаев меня сняли с должности и запретили выступать. Мне пришлось просить депутатов, чтобы прийти на комиссию. Главного инженера не уволили, его заместитель стал директором. Каждое слово я докажу бумагами», — сказал Омуркул уулу Нурлан.

Он добавил, что проекта модернизации теплоцентрали не было. Одновременно строили блоки и готовили проект. «Без химцеха комиссия приняла в эксплуатацию объект. Вопросов было достаточно», — пояснил Омуркул уулу Нурлан.
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