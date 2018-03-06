Все будут освобождены. За что президент отправит в отставку силовиков

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

Глава государства рассказал, когда ждать первых результатов в объявленной коррупции войне.

Сооронбай Жээнбеков подтвердил необходимость изменения некоторых законов, чтобы антикоррупционная кампания была эффективной, а не оставалась на словах. Президент подчеркнул, что при этом он не намерен ждать 2019 года, когда основной пакет антикоррупционных законов будет рассмотрен, прнинят и подписан.

Мы уже работаем. Я дал всем силовикам конкретные задания, поручения и сроки исполнения. Если они не будут выполнены, все они (силовики) будут освобождены от должностей. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков рассказал, что получает информацию от руководителей Генпрокуратуры, АКС, ГКНБ, МВД и полностью контролирует работу силовиков.

«Я не буду пока говорить подробности. Но работа ведется. Я контролирую», — отметил президент.

На просьбу огласить список из 35 коррупционеров политиков и чиновников, о которых Сооронбай Жээнбеков заявлял, будучи кандидатом в президенты страны, он ответил: «Я еще мало назвал этих коррупционеров. Их больше», — и пообещал, что народ скоро увидит первые результаты антикоррупционной кампании.