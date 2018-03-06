Особняки, джипы, миллионы. Кого требует в первую очередь проверить президент

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

После заявлений на Совете безопасности 8 февраля, озвученных президентом страны, много вопросов, заданных сегодня Сооронбаю Жээнбекову, касалось борьбы с коррупцией.

Глава государства еще раз повторил, что антикоррупционная кампания будет у него — как у президента страны — в приоритете.

«Коррупция по-прежнему активна. Вы даете нам много информации, которую мы проверяем. Борьба с ней будет на первом месте», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент рассказал, что по его поручению уже началась широкомасштабная проверка декларационных отчетов госслужащих. «Будем проверять все. Откуда особняки, дорогие машины... Нам нужна поддержка народа и журналистов в этой борьбе. Мы читаем все СМИ, проверяем все факты о корупции. Да, возможно, о каких-то фактах мы не знаем, поэтому рассчитываем на вас и будем все проверять», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, конечно, есть и честные бизнесмены, которые своим трудом заработали миллионы. Но у общества справедливо вызывает возмущение, когда какой-то из чиновников хвалится богатствами, живя на одну зарплату, или чиновник, имеющий несколько десятков гектаров земли.

«Все проверим, всех проверим», — добавил президент.

«Когда правоохранители будут бояться, когда им будет стыдно за нечестные богаства, это станет видимой борьбой с коррупцией», — резюмировал Сооронбай Жээнбеков.