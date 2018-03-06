Сооронбай Жээнбеков о правительстве и намерен ли он вмешиваться в его работу

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

У главы государства поинтересовались, чувствует ли он действие новой Конституции, вступившей в силу одновременно с его приходом на президентский пост, есть ли в обновленном Основном законе для Сооронбая Жээнбекова неудобства, как он намерен взаимодействовать с правительством.

Президент рассказал, что изучал опыт других стран как с парламентской формой правления, так и с президентской.

Я против президентской формы правления. Я буду укреплять парламентскую форму правления в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков отметил, что экономический блок вопросов — прерогатива правительства. Он пообещал, что будет помогать премьер-министру.

«Я объявил 2018-й Годом развития регионов. Развитие регионов я считаю большой поддержкой правительству. Мы должны дать больше полномочий руководителям органов местной власти на местах. Неправильно, когда аким какого-то района знает, что человек не справляется, плохо работает, но он должен согласовывать вопрос освобождения от должности такого человека, звоня наверх. Это неправильно. У чиновников на местах должно быть больше полномочий», — сказал президент.

«Если я увижу недостатки в работе правительства, то я скажу об этом премьер-министру. Это моя не только помощь, но это моя и обязанность», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

Президент страны подчеркнул, что при этом он не будет вмешиваться в работу кабинета министров.