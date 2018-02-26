Депутат Осмонбек Артыкбаев отрицает связь с ТВЕА. Коллеги уличают его во лжи

Сегодня на заседании депутатской комиссии по выяснению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ депутат Осмонбек Артыкбаев заявил, что за хозяйственные дела министр энергетики не отвечал. По его словам, министр занимался политикой.

Сайдулла Нышанов спросил, были ли у Артыкбаева связи с ТВЕА до того, как компания пришла в Кыргызстан. На что Осмонбек Артыкбаев ответил отрицательно.

«Я познакомился с представителями ТВЕА, когда возглавил ведомство», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Однако Сайдулла Нышанов рассказал другую историю. «В 2014 году я был в Шанхае с президентом. В гостинице к нам подходил представитель ТВЕА Мусажан Макелек. Он сказал, что его пригласил Осмонбек Артыкбаев. Если у вас не было с ним связей, как он оказался там? Я ранее не видел, чтобы представители зарубежной компании приезжали с официальной делегацией и ходили по пятам», — отметил депутат.

Осмонбек Артыкбаев пояснил, что в Шанхае с представителями ТВЕА проводились переговоры.

Будучи министром энергетики, именно Осмонбек Артыкбаев лоббировал интересы китайской компании ТВЕА.