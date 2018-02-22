Семь членов правительства получили строгий выговор. Премьер грозит увольнениями

Семь членов правительства Кыргызстана получили строгий выговор за неисполнение поручения премьер-министра по изучению ситуации с неэффективностью исполнения программы госинвестиций. Премьер-министр Сапар Исаков грозит им увольнением, если ситуация не изменится.

На заседании правительства вице-премьер-министр Санжар Муканбетов рассказал, что последние несколько лет не исполняется программа госинвестиций (ПГИ). Премьер-министр в начале февраля проводил совещание по этому вопросу и поручил в течение двух недель внести коррективы в ПГИ на 2018 год и сделать организационные выводы.

Однако поручение главы кабмина исполнило лишь Министерство финансов.

Сапара Исакова возмутило такое отношение к его поручениям. «Нам на программу госинвестиций средства дают доноры, а мы не можем их нормально освоить. После заключения соглашения с донорами внутригосударственные процедуры тянутся годами. Это безответственность. Посмотрите, Министерство чрезвычайных ситуаций ПГИ на 170 процентов исполнило. То есть они выполнили план и еще сверх него проекты реализовали. Неужели вы так не можете работать? Это ненормально. Я вас предупреждаю: так не должно быть», — заявил глава кабмина.

Премьер-министр решил объявить замечание министру финансов Адылбеку Касымалиеву.

Кроме того, строгий выговор объявят:

— министру экономики Артему Новикову;

— министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой;

— министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву;

— министру сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеку Мурашеву;

— директору Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбеку Рыскулову;

— директору ГАМСУМО Бахтияру Салиеву;

— директору Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бактыбеку Абдиеву.

Дисциплинарного взыскания избежал лишь глава Фонда по управлению госимуществом Ренат Тулебердиев.

«Я его не защищаю, но он только пришел. Ему нужно дать время. Но рекомендую внести представление на заместителя. Прошу подготовить решение, в понедельник я его подпишу. Если вы до июня ситуацию не измените, я в установленном законодательством порядке поставлю вопрос о дальнейшем пребывании каждого из вас в должности. Не обижайтесь. Открыто говорю. Все вопросы можно решить, нужно только работать. Возможно, бывают форс-мажоры, но здесь этого нет», — заключил Сапар Исаков.