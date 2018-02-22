За нарушение общественного порядка при сдаче квартир будут штрафовать

За нарушение общественного порядка при сдаче квартир в Кыргызстане будут штрафовать. Поправки в три кодекса — жилищный, административный и о нарушениях — парламент принял сегодня в третьем чтении.

Напомним, в 2016 году в Кыргызстане узаконили штрафы за сдачу квартир в качестве посуточных гостиниц. Однако предприниматели отправили президенту КР и депутатам Жогорку Кенеша видеообращение с просьбой отменить законопроект, после чего ЖК решил внести поправки.

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В частности из Жилищного кодекса исключаются слова «в том числе и гостиниц».

Систематическое же предоставление и использование жилых помещений в многоквартирном доме, повлекшее нарушение общественного порядка, прав и законных интересов других лиц, будет наказываться: после письменного предупреждения будет наложение штрафа IV категории.

Согласно Кодексу о нарушениях, который вступит в силу 1 января 2019 года, штраф IV категории для физических лиц составляет 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов), для юридических лиц — 230 расчетных показателей (23 тысячи сомов).

Отметим, что законопроект ставили на переголосование несколько раз, в итоге 88 депутатов поддержали поправки, 23 выступили против.

Закон отправят на подпись президенту.