За проект модернизации ТЭЦ Бишкека отвечал Осмонбек Артыкбаев

За проект модернизации ТЭЦ Бишкека отвечал министр энергетики и промышленности. В 2013 году им был Осмонбек Артыкбаев.

На заседание депутатской комиссии пришла экс-министр финансов Ольга Лаврова. Она напомнила депутатам, кто принимал решение и как проходила ратификация соглашения с Эксимбанком Китая.

Межведомственную комиссию возглавлял министр энергетики и промышленности, в нее также входили депутаты Жогорку Кенеша. Ольга Лаврова, будучи министром финансов, вносила проект на ратификацию в ЖК. Парламент одобрил его большинством голосов. После этого его отправили на подписание президенту КР.

Напомним, депутаты приглашали и своего коллегу на заседание. Однако Осмонбек Артыкбаев находится в США в командировке.