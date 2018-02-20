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Власть

За проект модернизации ТЭЦ Бишкека отвечал Осмонбек Артыкбаев

За проект модернизации ТЭЦ Бишкека отвечал министр энергетики и промышленности. В 2013 году им был Осмонбек Артыкбаев.

На заседание депутатской комиссии пришла экс-министр финансов Ольга Лаврова. Она напомнила депутатам, кто принимал решение и как проходила ратификация соглашения с Эксимбанком Китая.

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Межведомственную комиссию возглавлял министр энергетики и промышленности, в нее также входили депутаты Жогорку Кенеша. Ольга Лаврова, будучи министром финансов, вносила проект на ратификацию в ЖК. Парламент одобрил его большинством голосов. После этого его отправили на подписание президенту КР.

Напомним, депутаты приглашали и своего коллегу на заседание. Однако Осмонбек Артыкбаев находится в США в командировке.
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