Почему не платят налоги? Депутат опять критикует инициативы Минздрава

Депутат Эльвира Сурабалдиева выступила против того, чтобы частные кардиологические центры освобождались от уплаты налогов. Об этом она заявила сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты рассматривают поправки в Налоговый кодекс. Эльвира Сурабалдиева обратила внимание на то, что отдельная категория частных медцентров освобождена от налогов. Выяснилось, что эту норму ввели для того, чтобы стимулировать открытие частных кардиоцентров в регионах. Однако депутат с такой постановкой вопроса не согласна.

«Мы все знаем, что министр здравоохранения ранее работал в сфере кардиологии. Поэтому и появилась эта норма. Я считаю, что это нечестно. У нас много и других сфер — онкология, нефрология. Почему их не освобождают от налогов? Нужно подходить одинаково ко всем. Либо всех надо освободить, либо никого. Пусть работают по безналичному расчету и не платят налог с продаж на общих основаниях», — подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.