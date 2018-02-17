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Власть

В парламенте ищут $30 тысяч

В парламенте ищут $30 тысяч. Отметим, эти деньги должен был перечислить комитет по международным делам, обороне и безопасности еще осенью 2017 года на счет Межпарламентской ассамблеи СНГ. Средства предназначались для лауреата премии Чингиза Айтматова.

В парламенте ИА «24.kg» рассказали, что деньги должен был перечислить заведующий отделом профильного комитета ЖК Арсен Закиров. На прошлой неделе он был задержан. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР. Арсена Закирова подозревают в том, что он присвоил $30 тысяч.

По версии следствия, осенью 2017 года Арсен Закиров подделал документы о перечислении $30 тысяч на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, предназначенных на выплату премии имени Чингиза Айтматова. Однако в ответ на запрос управления делами Жогорку Кенеша секретариат МПА СНГ опроверг получение денежных средств.

Комитет ЖК по международным делам возглавлял Аскарбек Шадиев, который сейчас является первым вице-премьером в правительстве. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что сожалеет о случившемся. Однако вопрос о личной ответственности он считает излишним. «Каждый день поступает много бумаг на подпись», — сказал Аскарбек Шадиев.

Премия была учреждена постановлением МПА СНГ в ноябре 2012 года по предложению Жогорку Кенеша.
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