ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша А.З. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что чиновника задержали после проверки и возбуждения уголовного дела по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР.

«В частности, проверка проводилась по факту присвоения более 2 миллионов сомов из бюджета парламента. На основании собранных материалов Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», - сообщили в ведомстве.

Отметим: редакции стало известно, что задержанным является заведующий отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Арсен Закиров.