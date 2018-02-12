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Власть

Опровержения в соцсетях. Сумму компенсаций обсуждают в парламенте Кыргызстана

Парламентский комитет по социальным вопросам обсудил в первом чтении поправки в Гражданский кодекс Кыргызстана, инициатором которых является депутат Дастан Бекешев.

Законопроект касается размещения опровержений в социальных сетях. По мнению депутата, необходимо указать форму, порядок и способ опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина в Интернете, газетах и журналах, на телевидении и радио.

Документом устанавливается минимальная сумма компенсации: не ниже 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), за исключением случаев, если потерпевший потребовал меньшую сумму.

Депутат Аида Касымалиева поинтересовалась, откуда взята сумма в 20 тысяч сомов.

«Это фактически те расходы, которые вы потратите на суд, если захотите защитить свое имя», — ответил Дастан Бекешев.

«Но это же не моральная компенсация, а расходы. А прожиточный минимум вы учитывали?» — спросила Аида Касымалиева. По ее мнению, 20 тысяч сомов для многих граждан будет неподъемной суммой.

Дастан Бекешев заметил, что компенсация в 200 тысяч сомов была бы нереальной, а суд может назначить компенсацию и в одну тысячу сомов.

Большая часть судебных решений, по его словам, выносится до 20 тысяч сомов.

«А миллионные иски?» — уточнила Аида Касымалиева.

«Можете к Алмазу Шаршеновичу обратиться. Это его было право обращаться, — сказал Дастан Бекешев и добавил: — Даже Верховный суд здесь вышел немного за рамки. Потому что у них говорится о разумности и справедливости. Вот и все».

После обсуждения Дастан Бекешев согласился убрать статью о размере возмещения морального вреда из законопроекта.
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