Опровержения в соцсетях. Сумму компенсаций обсуждают в парламенте Кыргызстана

Парламентский комитет по социальным вопросам обсудил в первом чтении поправки в Гражданский кодекс Кыргызстана, инициатором которых является депутат Дастан Бекешев.
Законопроект касается размещения опровержений в социальных сетях. По мнению депутата, необходимо указать форму, порядок и способ опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина в Интернете, газетах и журналах, на телевидении и радио.
Документом устанавливается минимальная сумма компенсации: не ниже 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), за исключением случаев, если потерпевший потребовал меньшую сумму.
«Это фактически те расходы, которые вы потратите на суд, если захотите защитить свое имя», — ответил Дастан Бекешев.
«Но это же не моральная компенсация, а расходы. А прожиточный минимум вы учитывали?» — спросила Аида Касымалиева. По ее мнению, 20 тысяч сомов для многих граждан будет неподъемной суммой.
Дастан Бекешев заметил, что компенсация в 200 тысяч сомов была бы нереальной, а суд может назначить компенсацию и в одну тысячу сомов.
Большая часть судебных решений, по его словам, выносится до 20 тысяч сомов.
«А миллионные иски?» — уточнила Аида Касымалиева.
«Можете к Алмазу Шаршеновичу обратиться. Это его было право обращаться, — сказал Дастан Бекешев и добавил: — Даже Верховный суд здесь вышел немного за рамки. Потому что у них говорится о разумности и справедливости. Вот и все».
После обсуждения Дастан Бекешев согласился убрать статью о размере возмещения морального вреда из законопроекта.