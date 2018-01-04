Законопроект о размещении опровержений в социальных сетях внесли в парламент

В Жогороку Кенеш внесли законопроект о размещении опровержений в социальных сетях. Депутат Дастан Бекешев предлагает добавить поправки в Гражданский кодекс.

По его мнению, необходимо указать форму, порядок и способ опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, в Интернете, газетах и журналах, на телевидении и радио.

«Эти нормы позволят в полной мере защитить нематериальные блага граждан. Если порочащие сведения размещены в Сети и публикация доступна для неопределенного круга лиц, то опровержение должно быть общедоступным, что не позволит распространителю порочащих сведений публиковать опровержения и извинения со статусом «для себя» или «для друзей», который используется в социальных сетях», — пояснил Дастан Бекешев.

Опровержение должно быть опубликовано на всех интернет-ресурсах, перепечатавших информацию.

Устанавливается и минимальная сумма компенсации: не ниже 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), за исключением случаев, если потерпевший потребовал меньшую сумму.

В Кыргызстане за посты в социальных сетях уже привлекали к юридической ответственности. В январе 2017 года суд обязал активиста Мавляна Аскарбекова выплатить 700 сомов штрафа и написать опровержение его публикации в Facebook, где он обвинял депутата Дастана Бекешева в мошенничестве в Обществе слепых и глухих.

В отношении активиста Адиля Турдукулова за публикацию в соцсети подал в суд бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев. Активист отказался выплачивать присужденные 50 тысяч сомов.

Возникли разбирательства с ГКНБ и у Темирлана Ормукова. В социальной сети он публиковал высмеивающие бывшего президента Кыргызстана стихи.