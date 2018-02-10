12:18
-5
USD 68.90
EUR 84.55
RUB 1.18
Власть

Премьер-министр Кыргызстана снова улетел. Теперь на саммит в ОАЭ

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вылетел с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в работе Всемирного саммита правительств. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата кабмина.

Отмечено, что в рамках визита глава правительства Сапар Исаков проведет ряд двусторонних встреч. Он планирует встретиться с наследным принцем эмирата Эль-Фуджейра Хамадом бин Мухаммед Аль-Шарки, генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мухаммадом Саиф Аль-Сувейди, исполнительным директором Investment Corporation of Dubai Мухаммедом Аль Шайбани.

Премьер-министр проведет переговоры с главой компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром, главой полиции эмирата Дубай генерал-майором Абдуллой Халифа Аль Марри, главой компании VPS Health Care доктором Шамширом Ваялилом, генеральным директором авиакомпании Air Arabia Аделем Абдулла Али и председателем Торгово-промышленной палаты эмирата Дубай Мажидом Саиф Аль Гурейр.

«В рамках саммита Сапар Исаков ознакомится с работой местной полиции и передовыми технологиями, используемыми правоохранительными органами эмирата», — отметили в пресс-службе правительства.
Ссылка:
просмотров: 748
Версия для печати
Материалы по теме
Сапар Исаков попрощался с послом Казахстана. Дипломата сменил Карим Кокребаев
За месяц объем таможенных платежей в Кыргызстане вырос в два раза
Сапар Исаков и Дмитрий Медведев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Для перехода в цифровую экономику странам ЕАЭС надо устранить барьеры
Реализация цифровой повестки ЕАЭС позволит странам союза лучше конкурировать
В Алматы началось заседание премьеров ЕАЭС в узком составе
Коррупция в госзакупках? Поможет криптовалюта
Кыргызстан будет использовать российский опыт фискализации налогов
Премьер предложил странам ЕАЭС использовать кыргызскую систему защиты данных
Сапар Исаков рассказал, как Кыргызстан идет к цифровизации
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отказался от&nbsp;материальных претензий к&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg»
Сапар Исаков об&nbsp;&laquo;Умном городе&raquo;, Айбеке Калиеве и&nbsp;кресле премьера Сапар Исаков об «Умном городе», Айбеке Калиеве и кресле премьера
Всех сотрудников АКС проверить на&nbsp;соответствие требует Сооронбай Жээнбеков Всех сотрудников АКС проверить на соответствие требует Сооронбай Жээнбеков
Президент обвинил Генпрокуратуру в&nbsp;неэффективности и&nbsp;безосновательных проверках Президент обвинил Генпрокуратуру в неэффективности и безосновательных проверках
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!