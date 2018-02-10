Премьер-министр Кыргызстана снова улетел. Теперь на саммит в ОАЭ

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вылетел с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в работе Всемирного саммита правительств. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата кабмина.

Отмечено, что в рамках визита глава правительства Сапар Исаков проведет ряд двусторонних встреч. Он планирует встретиться с наследным принцем эмирата Эль-Фуджейра Хамадом бин Мухаммед Аль-Шарки, генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мухаммадом Саиф Аль-Сувейди, исполнительным директором Investment Corporation of Dubai Мухаммедом Аль Шайбани.

Премьер-министр проведет переговоры с главой компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром, главой полиции эмирата Дубай генерал-майором Абдуллой Халифа Аль Марри, главой компании VPS Health Care доктором Шамширом Ваялилом, генеральным директором авиакомпании Air Arabia Аделем Абдулла Али и председателем Торгово-промышленной палаты эмирата Дубай Мажидом Саиф Аль Гурейр.

«В рамках саммита Сапар Исаков ознакомится с работой местной полиции и передовыми технологиями, используемыми правоохранительными органами эмирата», — отметили в пресс-службе правительства.