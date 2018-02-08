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Власть

Итоги Совбеза. Доходы и расходы всех силовиков проверят в ближайшее время

пресс-службы президента. Дамир Сагынбаев, 8 февраля 2018 года
Фото пресс-службы президента. Дамир Сагынбаев, 8 февраля 2018 года

В ближайшее время будет внедряться система проверок деклараций государственных служащих. В первую очередь будут проверять все расходы и доходы сотрудников правоохранительных, надзорных органов и органов судебной власти. Об этом сегодня по итогам заседания Совета безопасности заявил первый заместитель секретаря Совбеза Дамир Сагынбаев.

Уже предусмотрен механизм, в соответствии с которым у незаконно заработавших деньги сотрудников не будет возможности как-то их израсходовать.

Дамир Сагынбаев

Первый заместитель секретаря Совета безопасности также рассказал о проекте решения, предусматривающем реализацию комплекса мер, направленных на снижение коррупционных проявлений.

Как отметил отдел информационной политики аппарата президента КР, на заседании Совета безопасности рассмотрен очень важный вопрос, который связан с противодействием коррупции в системе правоохранительных, надзорных и судебных органов.

По словам Дамира Сагынбаева, планируется полная инвентаризация уголовных дел, которые были возбуждены за коррупционные и экономические преступления.

Дамир Сагынбаев сообщил, что введут запрет и на использование сотрудниками силовых и фискальных органов чужого имущества.

«Есть факты, когда отдельные должностные лица проживают в чужих домах и квартирах, используют чужие автомашины. Если такие факты будут установлены, то хозяев движимого и недвижимого имущества ожидают всесторонние проверки», — подчеркнул первый заместитель секретаря Совета безопасности.

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» прошло первое заседание Совета безопасности под председательством нового президента страны. На повестке был один вопрос — «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».
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