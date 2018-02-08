Почему борьба с коррупцией без результатов? Сооронбай Жээнбеков назвал причину

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Сооронбай Жээнбеков назвал причину безрезультативной борьбы с коррупцией. По его словам, государственные органы, которые борются против коррупции, сами коррумпированы, поэтому не в состоянии вести эффективную работу.

«Борьба с коррупцией не ограничится правоохранительными органами. Мы будем работать, начиная с высших эшелонов власти и до последнего айыл окмоту. Власть и общество надо очистить от коррупциии. Для этого у меня хватит политической воли и духа», — сказал президент.