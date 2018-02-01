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Власть

В Кыргызстане начнут штрафовать за плевки. Обойдутся дорого

С 2019 года в Кыргызстане начнут штрафовать за плевки. Об этом сообщил сегодня в парламенте депутат Дастан Бекешев.

Такое наказание предусмотрено Кодексом КР о нарушениях, который принят Жогорку Кенешем 2 марта 2017 года, но начнет действовать с 1 января 2019-го.

Статья 71 гласит: «Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах и плевание влекут наложение штрафа третьей категории».

Для физических лиц штраф составит 55, а для юридических — 170 расчетных показателей. Один расчетный показатель сегодня равен 100 сомам, следовательно, штрафы составят 5,5 тысячи и 17 тысяч сомов соответственно.
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