Как потратили $386 миллионов на модернизацию ТЭЦ? Ответа требуют депутаты

Депутаты требуют проверить, как потратили $386 миллионов на модернизацию ТЭЦ Бишкека.

Парламентарии настаивают на необходимости создать комиссию и провести тщательное расследование по модернизации ТЭЦ Бишкека китайской компанией ТВЕА и использованию $386 миллионов.

Спикер ЖК Дастанбек Джумабеков отметил, что депутаты сначала должны заслушать отчет правительства, а если информация их не удовлетворит, в парламенте образуют комиссию.

Жогорку Кенеш решил, что после 11.00 отчитываться о ситуации на столичной теплоцентрали будет премьер-министр. Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев попытался сделать доклад, отметив, что не уходит от ответствености, но депутаты не дали ему этого сделать, настояв на приглашении главы кабмина.