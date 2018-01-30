Сегодня комитет Жогорку Кенеша по ТЭК свое заседание проводит на ТЭЦ Бишкека. Сначала для депутатов организовали экскурсию на старые и новые объекты.

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«Во время экскурсии в одном из залов мы увидели китайцев. Я здесь видела представителя ГКНБ. Скажите, пожалуйста, является ли ТЭЦ стратегическим объектом?» — спросила депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева.

Сотрудник Госкомитета национальной безопасности ответил, что ТЭЦ относится к стратегическим объектам.

«Тогда что здесь делают китайцы? Сложившаяся ситуация может быть и диверсией» — сказала на это депутат.

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«Этот вопрос мы будем изучать и версию о диверсии тоже», — ответил представитель ГКНБ.

Обратившись к сотрудникам ОАО «Национальный энергохолдинг» и руководству ТЭЦ, Эльвира Сурабалдиева сказала, что они должны быть благодарны горожанам оставшимся без тепла за то, что те еще не пришли к зданию ТЭЦ.