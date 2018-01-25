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Власть

В Кыргызстане за месяц произошло 8 аварий при перевозке опасных грузов

В Кыргызстане за месяц произошло 8 аварий по перевозке опасных грузов.  Эти данные озвучил сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-премьер-министр Даир Кенекеев.

Депутат Осмонбек Артыкбаев сделал акцент на то, что ГСМ на юг нужно перевозить железнодорожным транспортом, чтобы избежать пролива топлива в реку Чычкан, которая впадает в Токтогульское водохранилище.

Даир Кенекеев отметил, что с российскими компаниями прорабатывается этот вопрос. «За последний месяц по перевозке опасных грузов произошло 8 аварий. Нанесен ущерб в 980 тысяч сомов», — сказал он.

Накануне вице-премьер-министр Даир Кенекеев провел рабочее совещание по факту ДТП с бензовозом 20 января в ущелье Чычкан, на 264-м километре автодороги Бишкек— Ош. Вице-премьер-министр поручил государственным органам рассмотреть возможность доставлять бензин и солярку на юг республики по железной дороге и одновременно с этим проработать с Узбекистаном вопрос снижения тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
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