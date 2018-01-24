Вице-премьер предлагает доставлять ГСМ на юг Кыргызстана по железной дороге

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев провел рабочее совещание по факту ДТП с участием бензовоза 20 января в ущелье Чычкан, на 264-м километре автодороги Бишкек — Ош.

Чиновник отметил, что аварии с участием бензовозов заметно участились. По информации Министерства транспорта и дорог, горюче-смазочные материалы на юг страны доставляют автомобильным транспортом по дороге Бишкек — Ош. Однако данный маршрут сложный, особенно зимой.

В целях обеспечения безопасности перевозок ГСМ Даир Кенекеев поручил государственным органам рассмотреть возможность доставлять бензин и солярку на юг республики по железной дороге и одновременно с этим проработать с Узбекистаном вопрос снижения тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев также поручил провести комплекс профилактических мер с перевозчиками горюче-смазочных материалов.