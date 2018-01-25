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Власть

Вонючая партия? Суду переданы выводы экспертов на высказывания экс-президента

Спустя десять месяцев возобновляются судебные разбирательства по иску юристов партии «Ата Мекен» на высказывания тогда действующего президента страны. В Первомайский районный суд Бишкека передано заключение лингвистической экспертизы высказываний Алмазбека Атамбаева.

Как отмечают в Верховном суде, выводы экспертов-лингвистов, привлеченных к исследованию, не разглашаются.

6 марта 2017 года президент Атамбаев вручал государственные награды по итогам Года истории и культуры. Он выступил перед собравшимися с речью, в которой прозвучали слова «вонючая партия», «поддерживая своего старшего брата — мародера»...

В «Ата Мекене» посчитали, что эти слова адресованы социалистам и Омурбеку Текебаеву, и подали иск.

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Президент Алмазбек Атамбаев не оскорблял Омурбека Текебаева и его партию. Об этом 23 марта в суде по иску социалистов заявила представитель главы государства Айжан Кадырова. По ее словам, в речи на церемонии вручения госнаград Алмазбек Атамбаев, говоря о «вонючей» партии и мародере, имел в виду вовсе не Омурбека Текебаева и партию «Ата Мекен».

Ранее Национальная академия наук Кыргызстана отказалась проводить экспертизу слова «сасык». В академии пояснили, что нет лингвистов-экспертов.
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