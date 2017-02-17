В ДТП с машиной российского посольства погиб водитель

В дорожно-транспортном происшествии с машиной российского посольства погиб водитель микроавтобуса, 1955 года рождения. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Накануне около 16.00 автомобиль марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым авто « Мерседес-Бенц Спринтер» по дороге в аэропорт «Манас».

В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Обоих водителей госпитализировали.

Одного из них доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, другого — в Национальный госпиталь.