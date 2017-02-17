В ДТП с машиной российского посольства погиб водитель

В дорожно-транспортном происшествии с машиной российского посольства погиб водитель микроавтобуса, 1955 года рождения. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Министерстве здравоохранения.
Накануне около 16.00 автомобиль марки «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым авто «Мерседес-Бенц Спринтер» по дороге в аэропорт «Манас».
В машине находились два сотрудника посольства. По предварительным данным, один из автомобилей проехал перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Обоих водителей госпитализировали.
Одного из них доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, другого — в Национальный госпиталь.
«Последнему поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма, перелом височно-лобной части. Врачи прооперировали его в срочном порядке, но, к сожалению, он скончался. Работник посольства остается в БНИЦТО, у него серьезных травм нет», — проинформировали в Минздраве.