Сапар Исаков в Давосе проведет ряд двусторонних встреч

Премьер-министр Сапар Исаков принял участие в открытии Всемирного экономического форума в городе Давосе, где проведет ряд двусторонних встреч. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, среди запланированных — встречи с президентом Швейцарии Аленем Берсе, государственным министром иностранных дел Индии Мушабаром Джавад Акбаром, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, руководителями ряда крупных международных компаний.

Сегодня глава правительства примет участие в пяти сессиях.

Ранее премьер-министр заявлял, что в Давосе намерен провести ряд встреч в целях привлечения дополнительных инвестиций в КР.