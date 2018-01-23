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Власть

Сапар Исаков в Давосе проведет ряд двусторонних встреч

Премьер-министр Сапар Исаков принял участие в открытии Всемирного экономического форума в городе Давосе, где проведет ряд двусторонних встреч. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, среди запланированных — встречи с президентом Швейцарии Аленем Берсе, государственным министром иностранных дел Индии Мушабаром Джавад Акбаром, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, руководителями ряда крупных международных компаний.

Сегодня глава правительства примет участие в пяти сессиях.

Ранее премьер-министр заявлял, что в Давосе намерен провести ряд встреч в целях привлечения дополнительных инвестиций в КР.

 
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