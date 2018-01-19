В Кыргызстане на дорогах за 10 лет погибло людей больше, чем в афганской войне

За последние десять лет число ДТП увеличилось в 1,5 тысячи раз. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции «Республика —Ата Журт» депутат Руслан Казакбаев.

По его данным, с 2007 года в авариях погибли 16 тысяч граждан, из них 2 тысячи — дети. В дорожных происшествиях (2007-2010 годы) 110 тысяч граждан получили травмы разной степени тяжести, в их числе 18 тысяч 173 ребенка.

«Получается, в Кыргызстане каждый день три человека погибают на дорогах, в неделю мы теряем двух подростков. Даже за десять лет в афганской войне жертв было меньше. В Афганистане участвовали 7 тысяч военнослужащих-кыргызстанцев. Из них 3 тысячи погибли», — сказал Руслан Казакбаев.