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Власть

Президент встретился с детьми, потерявшими родных при крушении «Боинга»

Сооронбай Жээнбеков встретился с детьми, которые потеряли своих родных и близких в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в селе Дача СУ 16 января 2017 года. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

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По его данным, глава государства выразил соболезнования и отметил, что по сей день не утихает скорбь по погибшим в тот трагический день. Во время встречи Венера Шейшенова, выступившая от имени пострадавших, поблагодарила кыргызстанцев за внимание и сочувствие, за оказываемую помощь. 

В завершение встречи с президентом Кыргызской Республики дети получили планшеты.
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