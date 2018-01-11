Реализацию проекта «Умный город» отдали китайской компании Huawei

Реализовывать проект «Умный город» будет китайская компания Huawei. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в правительстве страны.

Сообщается, что переговоры по проекту уже завершены. Стороны договорились по всем спорным вопросам. Проектом занимается Агентство по привлечению инвестиций. Оно же, как ожидается, и будет подписывать договор с компанией.

«Договор с компанией Huawei будет подписан на днях. Назвать условия, на которых компания будет реализовывать проект, пока не можем. Все будет озвучено только после того, как стороны поставят свои подписи под договором», — сообщил собеседник ИА «24.kg».

Ранее премьер-министр Сапар Исаков заявил журналистам, что в реализации «Умного города» обязательно будет участвовать Huawei. Однако именно формат сотрудничества долгое время был темой для обсуждения. Напомним, что запуск пилотного проекта «Умный город» на двух улицах Бишкека планировался еще с начала октября 2017 года.