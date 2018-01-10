Депутат требует запретить коньяк с названиями «Манас», «Семетей», «Сейтек»

Депутат парламента Кожобек Рыспаев сегодня на заседании возмутился, что в Кыргызстане выпускается коньяк с именами героев народного эпоса.

Нардепы обсуждают поправки в Закон «О рекламе». Представители Госагентства антимонопольного регулирования не могут объяснить, как они намерены отслеживать рекламу алкогольной продукции в Интернете, в частности, на сайтах информационных агентств.

Кожобек Рыспаев предложил, прежде чем запрещать рекламу и бороться с ее распространением в медиасфере, следует остановить производство марочного коньяка «Манас», «Семетей», «Сейтек» и запретить их продажу.

«Это глумление над эпосом. Эта трилогия — национальное наследие. А у нас спиртное названо в честь Манаса», — заявил депутат.

Чиновники ответили, что это просто бренд и никакого оскорбления национального достояния нет.

Коньяк «Манас» выпускается на протяжении последних десяти лет. Компания «Кыргыз Коньягы» правопреемница Шампанвинкомбината, который ранее имел коньячное производство.

Компания также выпускает коньяки под названиями «Манас-1000», «Кыргызстан», КВВК «Манас», «Бишкек», «Энесай», «Эпос» и другие.