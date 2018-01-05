В ЦИК нет заявления от Омурбека Бабанова о сложении депутатских полномочий

Заявление о сложении депутатских полномочий от лидера парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбека Бабанова в ЦИК не поступало. Об этом сообщают в комиссии.

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Ранее бывший кандидат в президенты, член Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов заявил о своем уходе из большой политики и сложении депутатских полномочий. Однако его соответствующего заявления в ЦИК нет.

Согласно избирательному законодательству в Центризбирком должно поступить личное заявление от депутата, отказывающегося от мандата, после чего на заседании члены комиссии могут рассмотреть вопрос и принять решение.

Если ЦИК лишит Омурбека Бабанова мандата по его просьбе, в ЖК следующим по списку партии «РАЖ» придет Абдыбек Дуйшалиев. Последний работает в департаменте регистрации транспорта ГРС.