В Кыргызстане создали Фонд развития природы для улучшения экологии

В Кыргызстане для улучшения экологической ситуации создали Фонд развития природы. Постановление об этом подписал премьер-министр Сапар Исаков, сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Как отмечается, деятельность фонда нацелена на усиление мер по охране окружающей среды и развитие природоохранных мероприятий, реализацию Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между правительством, компаниями Centerra Gold Inc. и «Кумтор Голд Компани» от 11 сентября 2017 года.

Источниками формирования имущества фонда являются:

единовременный платеж «Кумтор Голд Компани» в $50 миллионов;

ежегодные платежи в размере $2,7 миллиона — начиная с 2017 года и до конца эксплуатации рудника «Кумтор», вносимые в соответствии со Стратегическим соглашением;

предусмотрено финансирование за счет добровольных взносов и пожертвований, а также других поступлений, не запрещенных законодательством Кыргызстана.

Платежи, внесенные в Фонд «Кумтор Голд Компани», будут использоваться исключительно для развития охраны окружающей среды и сохранения природных богатств Кыргызстана, развития потенциала специалистов по защите окружающей среды на территории, прилегающей к руднику «Кумтор», поддержки экологического и природного благосостояния, содействия устойчивому развитию природных ресурсов страны.

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Напомним, 11 сентября 2017-го между правительством Кыргызстана и Centerra Gold Inc. подписано Стратегическое соглашение по охране окружающей среды и развитию инвестиций.

Оно создает условия для улучшения экологической ситуации при реализации проекта «Кумтор». Centerra Gold Inc. берет новые обязательства по расширению финансирования природоохранных мероприятий, в первую очередь в акватории озера Иссык-Куль.