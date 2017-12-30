Таможенный кодекс ЕАЭС. Жогорку Кенеш обвинил кабмин в «политической ошибке»

Депутаты парламента рассмотрят ответственность премьер-министра Сапара Исакова и вице-премьеров за Таможенный кодекс ЕАЭС, который Жогорку Кенеш ратифицировал 27 декабря.

Президент Сооронбай Жээнбеков наложил на документ вето и вернул его с возражениями относительно сроков вступления кодекса в силу.

Депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев отметил после выступления вице-премьер-министра Даира Кенекеева, что это политическая ошибка — при внесении проекта Таможенного кодекса указали, что он вступит в силу не позднее, чем через 15 дней со дня принятия, а во всех странах ЕАЭС он начинает работать с 1 января.

На это никто не обратил внимание. В итоге получается, что мы неправильно ратифицировали по дате вступления. Поэтому я и говорю, что следует рассмотреть ответственность премьер-министра и других министров. Исхак Масалиев

Нардеп добавил, что премьер-министр и другие члены правительства, а именно главы профильных ведомств, должны быть наказаны. Рассмотреть степень их ответственности могут только нардепы, поскольку кабмин формирует и утверждает именно Жогорку Кенеш. Народные избранники подчеркнули, что это не первая ошибка Сапара Исакова и представителей кабинета министров.

В итоге нардепы приняли исправленный вариант проекта закона о вступлении Таможенного кодекса ЕАЭС в силу.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Документ максимально переносит таможенный контроль на этап после выпуска товаров и позволяет воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей. Кроме того, кодекс позволяет использовать последние наработки по электронным оформлению товаров и документообороту.