Садык Шер-Нияз напомнил коллегам: Мы не следователи, а депутаты

На заседании парламентского комитета между депутатами разразился спор, заслушивать ли справку рабочей группы о деятельности Минздрава или нет.

«Мы в комитетах начали рассматривать больше вопросы о снятии кого-то с должности, чем вопросы о соблюдении законности. Во главе угла должно стоять – соблюдает ли тот или иной министр закон или нет. Вы посмотрите, в чем наш интерес получается? Кого-то снять с работы!» - возмутился депутат Садык Шер-Нияз.

«Я вижу – комиссия проработала, выполнила громоздкую работу. Я вижу 13 членов комитета, 7 человек из них, включая председателя, поставили подписи. Считать умеем? Мы доверяем нашим коллегам или нет? Если большинство, включая председателя, подписали справку, надо рассмотреть этот вопрос. Но в этой справке я не вижу решения. Если будет решение – снять кого-то с должности, я отказываюсь его подписывать. Это неправильно!» - добавил он.

Мы что, взяли на себя прерогативу правоохранительных органов? Мы прокуратура или следователи? Мы же депутаты! Садык Шер-Нияз

«Мы не раз были свидетелями несправедливого решения. Получается, мы будем принимать за 100-процентную правду без проверки? Так давайте передадим материалы в органы, и пусть они разберутся. Возможно, наш министр показал принципиальность и уволил некоторых. Люди работали по 20-30 лет. Конечно, им не понравится это. Возможно, этот сыр-бор и есть последствия этой работы, смелой работы, я бы сказал. Я вас призываю не переходить на личности. Мы просто опускаем уровень нашего комитета. Сами много говорим о презумпции невиновности. Давайте будем более гуманны, профессиональны и правдивы к самим себе», - резюмировал Садык Шер-Нияз.