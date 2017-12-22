США ввели санкции против дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на сайт Министерства финансов США.
В ведомстве пояснили, что американские правоохранительные органы считают Каримову главой «мощного объединения организованной преступности». По их информации, это объединение монополизировало рынок, вымогало взятки и занималось рэкетом.
С 2008 года аналитики предполагали, что Гульнара может стать преемником отца на посту президента. Но с 2013-го ее отношения с отцом ухудшились, и она стала утрачивать влияние в Узбекистане.
В 2013 году в отношении Гульнары возбудили уголовное дело, она находилась под домашним арестом. В 2015-м ее признали виновной в хищениях и вымогательстве и приговорили к ограничению свободы. Но объявили о вынесении приговора лишь летом 2017 года, а вскоре в отношении Гульнары возбудили новое дело о хищениях и махинациях с валютой.