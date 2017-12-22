США ввели санкции против дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

В ведомстве пояснили, что американские правоохранительные органы считают Каримову главой «мощного объединения организованной преступности». По их информации, это объединение монополизировало рынок, вымогало взятки и занималось рэкетом.

Читайте по теме Дочь Ислама Каримова отбывает пятилетний срок в тюрьме (подробности)

Отец Гульнары Ислам Каримов занимал пост главы Узбекистана с 1990 года до смерти в 2016-м. В 2010-2012 годах Гульнара являлась послом Узбекистана в Испании. Она выступала на сцене как певица под псевдонимом Googoosha (этот псевдоним тоже в санкционном списке).

С 2008 года аналитики предполагали, что Гульнара может стать преемником отца на посту президента. Но с 2013-го ее отношения с отцом ухудшились, и она стала утрачивать влияние в Узбекистане.

В 2013 году в отношении Гульнары возбудили уголовное дело, она находилась под домашним арестом. В 2015-м ее признали виновной в хищениях и вымогательстве и приговорили к ограничению свободы. Но объявили о вынесении приговора лишь летом 2017 года, а вскоре в отношении Гульнары возбудили новое дело о хищениях и махинациях с валютой.