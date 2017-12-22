Президенту рассказали о введении дополнительных энергетических мощностей

Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбека Калиева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, главе государства рассказали о реализуемых инвестиционных проектах по введению дополнительных энергетических мощностей и развитию сектора энергетики, о проводимых реформах в системе управления сектором.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул большой вклад в экономику Кыргызстана энергетической отрасли как одного из бюджетообразующих секторов, влияющих на экономическое развитие страны. Он отметил важность бесперебойного электроснабжения населения, резерва мощности и проводимых работ по введению энергомощностей в целях повышения качества жизни населения и развития экспортного потенциала.

Фото пресс-службы президента КР

Айбек Калиев доложил главе государства, что энергетическая система Кыргызстана работает в стабильном режиме, потребление в стране составляет порядка 61 миллиона киловатт-часов.

По его словам, разработаны концепция и план развития энергетического сектора на 2018 год с учетом Концепции развития регионов (20 пилотных городов).

«Мы отработали план по каждой области и теперь до 2023 года планируем, по каким источникам генерации будем работать далее», — сообщил Айбек Калиев.